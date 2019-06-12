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كاريكاتير "واشنطن بوست" يسخر من مطالبة ترامب بعيد رسمى له

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:18 م
كاريكاتير "واشنطن بوست" يسخر من مطالبة ترامب بعيد رسمى له الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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سخرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من اقتراح الرئيس دونالد ترامب أنه يستحق عيد رسمى له احتفالا بـ "الإنجازات" التى حققها.

 

 وكان ترامب قد قال فى تغريدة له على تويتر يوم السبت الماضى: "لو أن الرئيس أوباما أبرم الصفقات التى أرمتها سواء فى الحدود أو الاقتصاد، لأشادت وسائل الإعلام الفاسدة بها، ولتم إعلان عيد وطنى بها على الفور. لكن بالنسب لى، ورغم سجلنا فى الاقتصاد وكل ما فعلته، لا تفاخر".

 

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" رسما كاريكاتيرا يسخر من فكرة أن ترامب يستحق عيد وطنيا له. وأشار الرسم إلى أن الشواء فى هذه الاحتفالات سيكون "اسم الشعب"، ورسمت صورة ساخرة للبورتريه الرسمى لهذا اليوم، يجسد الرئيس الأمريكى بشارب طويل رفيع على الطراز القديم، مع استخدام الصواريه كألعاب نارية فى هذا الاحتفال.

كاريكاتير واشنطن بوست
كاريكاتير واشنطن بوست

 


دونالد ترامب

الرئيس الامريكى

كاريكاتير

عيد رسمى لترامب

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