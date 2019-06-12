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قبل الجروح والألم.. نصائح للوقاية من قرحة الفراش

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:23 ص
قبل الجروح والألم.. نصائح للوقاية من قرحة الفراش قرحة الفراش - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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تعتبر قرحة الفراش من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها المرضى، وهى عبارة عن إصابات فى الجلد والنسيج، وتنتج عن الضغط الشديد ولفترات طويلة على الجلد، ويصاب بها المرضى الذين لا يستطيعون الحركة ويقضون أوقاتا طويلة على السرير أو الكرسى المتحرك.

قرحة الفراش
قرحة الفراش

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن قرحة الفراش يمكن أن تتطور بسرعة،  بعضها يتم علاجه بالأدوية والبعض الآخر لا يتم علاجه، وهناك بعض النصائح التى تساعد على الوقاية من قرحة الفراش وهى:

1: من الممكن أن تنقل وزن جسمك على فترات متكررة سواء كنت على كرسى متحرك أو على السرير، فيجب طلب المساعدة من المحيطين بك لمساعدتك على تغيير وضعية الجسم كل ساعتين.

القرحة
القرحة

2: إذا كانت حالتك الصحية تسمح فمن الممكن رفع نفسك وعمل تمارين ضغط على الكرسى، وذلك بضغط ذراعيك على مسندى الكرسى.

3: استخدام الوسادة الهوائية وذلك من خلال توزيع نقاط الضغط على أجزاء الجسم بصورة مختلفة.

4: وضع قطن داخل الكراسى المتحركة وذلك لتقليل الضغط على الجلد.

5: يجب الاهتمام بجفاف الجلد والنظافة الجيدة.


قرحة الفراش

الفراش

القرحة

التهابات

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