قادة العالم يهنئون بوتين بمناسبة "يوم روسيا" الوطنى

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هنأ قادة العالم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمناسبة "يوم روسيا"، وهو العيد الوطنى الذى تحتفل به روسيا سنويا فى الـ12 من يونيو .

وذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم /الأربعاء/ أن رؤساء دول قيرجستان و أرمينيا و كوريا الشمالية و بيلاروسيا و مولدوفا بعثوا بالتهنئة للرئيس بوتين بهذه المناسبة.

وتشهد مختلف المناطق الروسية في الـ12 من يونيو الاحتفال بـ"يوم روسيا"، وهو العيد الوطني الأحدث في تاريخ البلاد، ويوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

وتم اعتبار هذا اليوم عيدا وطنيا في وقت لاحق بموجب مرسوم رئاسي.