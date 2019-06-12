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فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:12 م
فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط مخدر الحشيش
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى إحباط شحنة مخدرات وزنت قُرابة 2 طن من مخدر الحشيش، وأكثر من 5 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون، قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء دمياط البحرى، فى واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد عمليات تهريب المخدرات داخل البلاد.

و أكدت تحريات ومعلومات أجهزة الوزارة (قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام – الإدارة العامة لأمن الموانى – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات) اعتزام مسئولى إحدى الشركات الكائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية- باستيراد (حاويتين) من إحدى الدول العربية مشمولها (تفاح)، وقيامهم بتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش وعقار الكبتاجون المخدر ضمن مشمول الحاويتين، وقدومهما عبر ميناء دمياط البحرى.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد وفحص مشمول الحاويتين أسفرت أعمالها عن ضبط (9320) طربة من مخدر الحشيش و(5,498,000) خمسة ملايين وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر ).

 تمكنت جهود أجهزة الأمن من تحديد أفراد التشكيل العصابى، ضم (7 يحمل ثلاثة منهم جنسية إحدى الدول العربية) والقائمين على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة.

وبسؤال المستخلص الجمركى المفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط، ونفى علمه بما تحويه الشحنة.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (أحد أفراد التشكيل، صاحب شركة للتجارة الخارجية، ومقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط، قدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالى (115,000,000) جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين الهاربين.

 

 


حشيش

مخدرات

تهريب مخدرات

اليوم السابع بلس

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