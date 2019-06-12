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فوائد الشاى الأخضر الوقاية من السرطان ومفيد لصحة القلب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص
فوائد الشاى الأخضر الوقاية من السرطان ومفيد لصحة القلب الشاى الأخضر
كتبت هند عادل

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الشاي الأخضر من أكثر أنواع الشاى المفيدة لأنه مصنوع من أوراق غير مؤكسدة وتم استخدامه في الطب الهندي والصيني التقليدي، لمنع مجموعة من الأمراض أهمها السرطان والتئام الجروح، والمساعدة على الهضم وتحسين صحة القلب والعقلية وتنظيم درجة حرارة الجسم، حسبما ذكر موقع "medicalnewstoday".

فوائد الشاى الأخضر الصحية

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الوقاية من السرطان

أكدت العديد من الدراسات بالمعهد الوطني للسرطان مادة البوليفينول الموجودة في الشاي تقلل من نمو الورم، وقد تحمى من التلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

وأظهرت بعض الدراسات أيضًا الآثار الإيجابية للشاي الأخضر على أنواع السرطان التالية:

الثدي

المثانة

المبيض

القولون والمستقيم

المرىء

رئة

البشرة

المعدة

فوائد الشاى الأخضر للقلب

 

فوائد_الشاي_الأخضر_في_إنقاص_الوزن

 

الشاي الأخضر يحتوى على الكاتيكين مركبات البوليفينول التى لها دور من الآثار الوقائية، خاصة على نظام القلب والأوعية الدموية.

الشاى يخفض الكولسترول في الدم.

تناول الشاى الأخضر كمشروب أو فى شكل كبسولة يخفض نسبة الكولسترول الضار.

 

يقلل من خطر السكتة الدماغية

شرب الشاي الأخضر بانتظام يرتبط بتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 

الشاى الأخضر يخفض نسبة السكر فى الدم

أثبتت الكثير من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الشاى الأخضر بانتظام يخفض نسبة السكر بالدم، خاصة عند مرضى السكرى من النوع 2.

الشاى الأخضر وفقدان الوزن

قد يساعد الشاى الأخضر على إنقاص الوزن بشكل غير كبير عند البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

يعتبر الشاى الأخضر أحد أصح المشروبات فى العالم ويحتوى على واحد من أعلى كميات مضادات الأكسدة فى أى شاي المواد الكيميائية الطبيعية التي تسمى البوليفينول فى الشاى هى ما يعتقد أنها توفر آثاره المضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ويساعد فى منع تلف الخلايا.


الشاى الاخضر

فوائد الشاى الاخضر

فوائد الشاى الاخضر للصحه

فوائد الشاى الاخضر للقلب

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