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فاروس يتوقع استقرار مستويات التضخم السنوى.. وثبات أسعار الفائدة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 م
فاروس يتوقع استقرار مستويات التضخم السنوى.. وثبات أسعار الفائدة سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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توقع بنك الاستثمار فاروس، استقرار مستويات التضخم السنوى، وأن تقترب من 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها فى الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع فى فصل الصيف، منوها إلى أن استقرار التضخم السنوى سيأتى بدافع من ارتفاع تأثير القاعدة الحسابية، خاصة أن زادت أسعار الطاقة قبل نهاية شهر يونيو.
 
 
ويرجح فاروس، أن ترتفع مستويات التضخم الشهرية عن النسبة المسجلة فى مايو، لتصل إلى 3.0% على أساس شهرى فى يونيو الجارى، كردة فعل على الجولة القادمة من رفع الدعم عن الوقود، والإصلاحات وحتى شهر سبتمبر، حيث فى ذلك الوقت من المتوقع أن يتلاشى تأثيرهم، إضافة إلى ذلك، بنهاية هذا الصيف سيحين موعد بدء موسم الدراسة، الذى عادة ما يرفع الأسعار بنسبة 1% على أساس شهرى. ونجرى حاليًا مراجعة على متوسط توقعاتنا، لتتحرك من 12.4% إلى 12.8% خلال السنة المالية 2019.
 
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وبلغت مستوى التضخم الكلى 1% على أساس شهرى فى مايو، مقارنة مع 0.4% فى أبريل، وبذلك تكسر وتيرة النمو اتجاهها الهابط المسجل فى شهرى مارس وأبريل 2019،  على أساس سنوى، ارتفع التضخم إلى 13.2% فى مايو من 12.5% فى أبريل، مسجلا بذلك قراءة مستقرة بوجه عام منذ بداية العام.
 
 
وأرجع فاروس، زيادة مستويات التضخم شهرياً بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات إلى 1.3% شهريًا من 0.3% فى شهر أبريل، إضافة إلى ذلك، سجلت أسعار الخضروات نموًا سلبيًا نسبته 2.6%، على خلفية انخفاض أسعار الخيار والفلفل، حيث أن تأثير هذا الانخفاض عوضه ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 18.1% على أساس شهرى نتيجة ارتفاع أسعار الليمون 63.7% شهريًا، وارتفاع أسعار الموز 32.5% شهرياً، سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاع بنسبة 3.1% على أسعار شهر مايو، لتسجل أعلى مستوياتها منذ شهر مايو 2018، ويرجع السبب فى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة الطبية والمعدات بنسبة 5.5%.
 
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وعلى أساس سنوى، أرجع فاروس، ارتفاع التضخم أيضاً بفعل زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 14.2%، الذى دفعه ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 35.8% بعد ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل، فضلا عن ارتفاع أسعار الفاكهة إلى 29.4% لتسجل أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018، بعدما استقرت أسفل 12% حتى مايو 2019،  وسجلت فئة الإسكان والمرافق مستوياتها المعتادة عند 15.3% على أساس سنوى، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 26.9%، وغاز البوتان بنسبة 49.7%، والجازولين بنسبة 42.8% سنويًا فى شهر مايو.
 
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وفى ظل مسار التضخم المعلن عنه على مدار عام 2019، توقع فاروس، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الرابع 2019.
 

فاروس

التضخم

التضخم السنوى

الصيف

أخبار الاقتصاد

اسعار الفائدة

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