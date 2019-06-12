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غدًا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:57 م
غدًا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ظهر غد الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة.
 
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخرًا على مشروع قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن وزارة النقل يرشحه وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وممثل عن محافظة دمياط يختاره المحافظ، ورئيس غرفة ملاحة دمياط، كما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن مصلحة الجمارك، وأمن الموانئ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يختارهم رئيس المصلحة أوالهيئة، إلى جانب عضو من ذوي الخبرة يختاره وزير النقل لمدة سنتين قابلة للتجديد.
 
‎كما أن لمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة، ولهم الاشتراك في المناقشات، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
 
‎وأشار القرار إلى أن تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة يصدر به قرار من جانب رئيس مجلس الوزراء.

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مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء

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