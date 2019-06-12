عمليات الثانوية العامة: 10 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم

كتب محمود طه حسين

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول، للعام الدراسى 2018/2019، فى اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى 620 ألفاً و782 طالب/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة فى يومها الثالث سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 10 حالة غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فى محافظة القاهرة "إدارة حلوان"، وفي محافظة الجيزة "إدارة كرداسة"، وفي محافظة أسيوط "إدارة ديروط، إدارة البدارى"، وفى محافظة كفر الشيخ "إدارة بلطيم"، وفى محافظة قنا "إدارة أبوتشت"، وفى محافظة القليوبية "إدارة القناطر الخيرية"، وفي محافظة المنوفية "إدارة شبين الكوم"، وفى محافظة الدقهلية "إدارة بلقاس"، وفى محافظة الشرقية "إدارة مشتول السوق"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم ضبط أحد الأشخاص أثناء تأدية الامتحان بدلاً من طالب آخر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإلقاء القبض عليه.

وفى محافظة القاهرة، تلقت الغرفة بلاغاً من لجنة إدارة عين شمس التعليمية بمحافظة القاهرة عن حدوث حالة إغماء لطالبة أثناء تأدية الامتحان وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلت الطالبة إلى المستشفى وقد تم تحرير محضر إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفى محافظة الشرقية، رصدت غرفة العمليات قيام الطالب "ح.أ.ر" بالغش في الامتحان مستخدماً جهاز سماعة وجهاز إرسال حديث في عملية الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الواقعة.

كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم في مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالي 192 طالب/ طالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، بإجمالي 365 طالب/ طالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة العربية بإجمالي عدد 365 طالبة/ طالبة.

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة.