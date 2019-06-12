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"علوم الإسكندرية" تناقش مع وفد صينى المشروع المشترك فى مجال الاستزراع السمكى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:03 م
"علوم الإسكندرية" تناقش مع وفد صينى المشروع المشترك فى مجال الاستزراع السمكى لقاء جامعة الاسكندرية بالوفد الصينى
الإسكندرية أسماء على بدر

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استقبلت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور يوشين شانج، أستاذ الإستزراع السمكي بكلية المصايد بجامعة هوازهونج (جامعة وسط الصين) الزراعية، بصحبة الدكتورة عبير حجازي الباحثة بذات الجامعة، لمناقشة مقترح المشروع البحثي المشترك المقدم من قسم علوم البحار بالكلية بالتعاون مع كلية المصايد- جامعة هوازهونج، في مجال الاستزراع السمكي المكثف في المجاري المائية داخل الأحواض الترابية  في إطار برنامج التعاون العلمي الصيني المصري.

 وقدم الدكتور شانج، عرضاً مختصراً عن جامعة هوازهونج الصينية، وعرض مماثل له عن جامعة الإسكندرية بشكل عام وكلية العلوم بشكل خاص، كما ناقش الجانبان سبل التعاون العلمي بين الجانبين في مجالات الثروة السمكية وعلوم البحار بشكل عام

وفى سياق متصل، استقبلت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، رئيس جامعة موى الكينية والوفد المرافق له بحضور الدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس جامعة الإسكندرية للشئون الافريقية، فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة موى لدراسة سبل التعاون فى المجال الزراعى بين الجامعتين .

و قدم الدكتورعبد الله مسعد زين الدين عميد الكلية، عرض تقديمى عن إمكانيات الكلية التعليمية والبحثية ومركزخدمة المجتمع،والبنية التحتية الخادمة وكذلك محطات البحوث والتجارب الزراعية ومركز التميز وأهم المعامل المتخصصة الجديدة،والتى تتميز بها كلية الزراعة.

وناقش اللقاء دور الكلية فى خدمة المجتمع الافريقي، من خلال مركز دراسات حوض النيل والذى اعتمدت الجامعة إنشائه حديثاً ومقره بكلية الزراعة جامعة الاسكندرية.

 وقد حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الستار أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نجوى عادل حسن   وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

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