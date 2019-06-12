سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عقاقير علاج حب الشباب قد تمنع تصلب الشرايين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:00 م
عقاقير علاج حب الشباب قد تمنع تصلب الشرايين
لندن في 12 يونيو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف علماء بريطانيون أن ترسب الكالسيوم أو التكلس يساعد على تصلب الأنسجة في الجسم، وأن تصلب الأنسجة ضروري لنمو العظام الصحي، لكنه يمكن أن يسبب مشاكل صحية عند حدوثه في الشرايين.

وقال العلماء في جامعتي كامبريدج وكينغز كوليدج بلندن إن الشرايين القاسية أو الصلبة تعيق تدفق الدم المغذي على الأنسجة والأعضاء، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية والخرف والأمراض الأخرى المرتبطة بالعمر.

وتوصل العلماء كذلك إلى التغيرات الكيميائية التي تسبب تصلب الشرايين، حيث اكتشف الباحثون أن جزىء PAR يمكن أن يشكل "قطرات سائلة كثيفة مع أيونات الكالسيوم"، والتي تتبلور بعد ذلك عندما تتحد مع الأنسجة المرنة في جدران الشرايين.

وقبل الاكتشاف، اعتقد العلماء أن جزىء PAR كان له دور فقط في إصلاح الحمض النووي، وتكشف النتائج الجديدة أنها تشجع أيضًا التكلس في الشرايين.

كما وجد الباحثون أيضًا أن المضادات الحيوية يمكن أن يمنع تصلب الشريان عن طريق منع التكلس الناتج عن جزىء PAR.

وأكدوا أن العلاج الذي اختبروه في الثقافات والفئران الخلوية لا يبدو أنه يؤثر على العظام.

وتقول مليندا ج. دير الأستاذة في قسم الكيمياء بجامعة كامبريدج: "تصلب الشرايين يحدث للجميع مع تقدمهم في السن، ويتسارع هذا المرض لدى المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى، حيث يصاب الأطفال حتى بالشرايين المتكلسة".

وتضيف قائلة: "لكن حتى الآن لم نعرف ما الذي يتحكم في هذه العملية وبالتالي كيفية معالجتها".

 


عقاقير علاج حب الشباب

حب الشباب

تصلب الشرايين

الشرايين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة