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ضبط 7 طلاب صوروا امتحان إنجليزي الثانوية العامة وسربوه عبر واتس آب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:05 م
ضبط 7 طلاب صوروا امتحان إنجليزي الثانوية العامة وسربوه عبر واتس آب طلاب الثانوية العامة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ضبطت الجهات المعنية 7 طلاب نشروا أسئلة وإجابات من امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالثانوية العامة عبر  واتس آب عقب بدء الامتحانات.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراقبين للامتحان لعدم منعهم الطلاب من الدخول بالهواتف المحمولة وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط وسوهاج.

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