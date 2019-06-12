الرئيسية حوادث ضبط 7 طلاب صوروا امتحان إنجليزي الثانوية العامة وسربوه عبر واتس آب الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:05 م طلاب الثانوية العامة-أرشيفية كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ضبطت الجهات المعنية 7 طلاب نشروا أسئلة وإجابات من امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالثانوية العامة عبر واتس آب عقب بدء الامتحانات. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المراقبين للامتحان لعدم منعهم الطلاب من الدخول بالهواتف المحمولة وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط وسوهاج. غش الثانوية العامة تسريب امتحانات امتحانات الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة صور.. تداول صور لتسريب امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019 عبر المحمول الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:23 ص صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:00 ص قارئ يحذر طلاب الثانوية من التعرض للنصب عبر صفحات غش تزعم تسريب الامتحانات الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:55 م شاومينج يفشل فى تسريب امتحانات الثانوية العامة 2019 لليوم الثانى الإثنين، 10 يونيو 2019 03:31 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟ الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور المزيد من Trending Plus
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