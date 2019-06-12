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ضبط 4047 هاربا من أحكام وتحصيل 143940 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:35 م
ضبط 4047 هاربا من أحكام وتحصيل 143940 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفه
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4047 متهما، منهم 8 متهمين هاربين من جنايات، و 1217 حكما جزئيا، و142 حكم مستأنف، 2625 حكم غرامات، 53 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 143 ألفا و940 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة أمنية مكبرة

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