ضبط 4 سائقين متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المرور4 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 4 حالات ايجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات، وهم "على .ج.ع"18 عام مقيم حى السلام و"السباعى.م.ح"43 عام مقيم زفتى غربية و"محمد.ا.ع"23 عام مقيم دائرة مركز فايد و"محمد.ع.ح"28 عام مقيم الجنانين السويس .

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.