ضبط 39 طن أرز تموينى بأحد مضارب بلطيم فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت مديرية تموين كفرالشيخ،من ضبط 39 طن و600 كجم أرز أبيض تمويني، في أحد مضارب الأرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم، والممنوع تداوله بالأسواق، كانت مخبأة بهدف بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة بدون وجه حق.

جاء ذلك خلال حملة برئاسة المهندس عماد حبيب،مدير المديرية بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ برئاسة المقدم محمد دومة، بحملة مكبرة بنطاق مركز البرلس.

وتم تحريز الكمية المضبوطة بصحبة المتهم "ع.ي.ع"، وتحرير المحضر رقم 246 لسنة 2019م جنح أمن دولة البرلس بالمضبوطات، وتباشر نيابة البرلس العامة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.