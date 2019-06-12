سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 39 طن أرز تموينى بأحد مضارب بلطيم فى كفر الشيخ

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:11 م
ضبط 39 طن أرز تموينى بأحد مضارب بلطيم فى كفر الشيخ حملة تموينية- ارشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مديرية تموين كفرالشيخ،من ضبط 39 طن و600 كجم أرز أبيض تمويني، في أحد مضارب الأرز بالمنطقة الصناعية ببلطيم، والممنوع تداوله بالأسواق، كانت مخبأة بهدف بيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة بدون وجه حق.
 
جاء ذلك خلال حملة برئاسة المهندس عماد حبيب،مدير المديرية بالتعاون مع مباحث التموين بمديرية أمن كفرالشيخ برئاسة المقدم محمد دومة، بحملة مكبرة بنطاق مركز البرلس.
 
وتم تحريز الكمية المضبوطة بصحبة المتهم "ع.ي.ع"، وتحرير المحضر رقم 246 لسنة 2019م جنح أمن دولة البرلس بالمضبوطات، وتباشر نيابة البرلس العامة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
 

محافظه كفر الشيخ

امن كفر الشيخ

حمله تموينيه

المنطقة الصناعيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة