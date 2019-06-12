ضبط شخص بحوزته هيروين وبندقية آلية بالقليوبية

كتب ــ محمود عبد الراضي

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص بالقليوبية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وبندقية آلية و10 طلقات).

ونجحت مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية فى ضبط عاطل، 34 سنة "له معلومات جنائية" حال استقلاله سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزته (بندقية آلية -10 طلقات من ذات العيار- واحد كيلو جرام من مخدر الهيروين-مبلغ مالى) .

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.