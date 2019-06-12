صور وفيديو.. متشددو إيران یحتجون على زيارة رئيس وزراء اليابان للوساطة مع أمريكا

أقام عددا من الطلاب المتشددين فى إيران وقفة احتجاجية أمام مطار مهرأباد الدولى، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى إلى طهران، للإحتجاج عن دور الوساطة الذى سيلعبه المسئول اليابانى بين الولايات المتحدة وبلادهم.
ونشرت وسائل اعلام إيرانية صورا للمحتجين الذين رفعوا شعارات مناهضة لأمريكا كتب عليها "الموت لأمريكا"، ورأوا أن زيارة آبى إذا كانت تهدف للعب دور الوساطة بين طهران وواشنطن فانها لن تكون مثمرة، ورفض المحتجون إجراء أى عملية تفاوض مع واشنطن.
تجمع دانشجویان مخالف #مذاکره با #آمریکا در فرودگاه مهرآباد pic.twitter.com/XQgOuY19K4— ManotoNews (@ManotoNews) June 12, 2019
ووصل اليوم، الأربعاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إلى إيران فى زيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ 40 عاما، بهدف لعب دور الوسيط، وتخفيف التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.
📸 تجمع "خودجوش" (!) تعدادی از #اصولگرایان در #مهرآباد همزمان با ورود #شینزو_آبه pic.twitter.com/95nt2FdsKg— پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) June 12, 2019
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