سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات ومركز علاج الأورام

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:55 م
صور.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات ومركز علاج الأورام الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب
الغربية مصطفى عادل - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

زار الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، مركز علاج الأورام والطب النووى، ولجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني  بكليتى الحقوق والصيدلة، رافقه خلالها الدكتور هشام توفيق رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع بكلية الطب، والدكتورة نهال المشد الأستاذ بكلية الطب، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الإمتحانات.

شهدت الزيارة تفقد نائب رئيس الجامعة للأقسام والأجهزة المختلفة التي يضمها المركز، كما حرص على زيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، وقام بتوزيع عدد من الهدايا عليهم.

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الامتحانات

 

نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد الإمتحانات
 
كما تفقد الدكتور الرفاعي مبارك، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثانى بكليتى الحقوق والصيدلة، رافقه فيها كلا من الدكتور مصطفى أبو عمرو وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمل كباش وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب.
 
وأكد "مبارك" خلال جولته حرص الجامعة على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب أثناء تأديتهم الامتحانات، وتوفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، فضلاً عن تهيئة الجو الملائم والهدوء داخل اللجان حتى يتثنى للطلاب أداء الامتحانات على أفضل وجه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة.

 

نائب رئيس جامعه طنطا يتفقد الإمتحانات
 

 

 

جامعة طنطا

نائب رئيس الجامعة

مركز علاج الأورام

علاج الاورام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة طنطا: أصدرنا كتابا يوثق 11 ألف مشروع بـ2 تريليون جنيه فى عهد السيسى.. الدكتور مجدى سبع: إنشاء أول معمل محاكى للمفاعل النووى بالجامعة بالتعاون مع روسيا قريبا.. 1.3 مليار لمستشفيات جديدة وأبنية ومدرجات

الأحد، 09 يونيو 2019 10:30 م

جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمرشحين لعمادة طب الاسنان

الإثنين، 03 يونيو 2019 11:13 ص

رئيس جامعه طنطا يعين وكيلا للدراسات العليا بكلية الهندسة

الأحد، 02 يونيو 2019 06:10 م

تعرف على القائمة المبدئية لمرشحى عمادة طب الأسنان بجامعة طنطا

السبت، 01 يونيو 2019 09:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة