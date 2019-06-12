صور.. نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات ومركز علاج الأورام

زار الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء، مركز علاج الأورام والطب النووى، ولجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتى الحقوق والصيدلة، رافقه خلالها الدكتور هشام توفيق رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع بكلية الطب، والدكتورة نهال المشد الأستاذ بكلية الطب، وجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.
شهدت الزيارة تفقد نائب رئيس الجامعة للأقسام والأجهزة المختلفة التي يضمها المركز، كما حرص على زيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية، وقام بتوزيع عدد من الهدايا عليهم.
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