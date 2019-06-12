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صور.. طارق عامر يتسلم جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى أفريقيا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:15 ص
صور.. طارق عامر يتسلم جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى أفريقيا طارق عامر يتسلم جائزة أفضل محافظ بنك مركزى فى أفريقيا
كتب - أحمد يعقوب

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تسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، جائزة المصرفي الإفريقي (  African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الإفريقية لعام 2019.
 
وتسلم طارق عامر الجائزة خلال حفل مساء أمس في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية وذلك علي هامش رئاسته للوفد المصري المشارك في  الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي - بصفته محافظ مصر لدى البنك- والمنعقدة في مالابو خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو 2019. 
 
 
وحضر الحفل عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الإفريقية وكذلك محافظي الدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي. 
 
وتمنح هذة الجائزة سنويا لمحافظي البنوك المركزية ممن قاموا بإنجازات وإصلاحات هامه في السياسة النقدية والقطاع المصرفي في الدول الافريقية حيث حقق البنك المركزي المصري نجاحا ملموسا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 وحتى الآن من خلال حزمة من السياسات النقديه التي عملت  على بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية واستقرار سعر الصرف بعد تحرير آلياته وكذلك الحد من نسب التضخم. وقد ساهم ذلك في دفع الاقتصاد المصري نحو مسار صعودي للنمو، مع تعزيز قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية وجذب المستثمرين.
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أخبار الاقتصاد

طارق عامر

البنك المركزى المصرى

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