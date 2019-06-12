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صور.. توكاييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:34 ص
صور.. توكاييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان توكاييف يؤدى اليمين الدستورية
وكالات

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أدى الرئيس الكازاخى، قاسم جوومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية، قد أعلنت، يوم الإثنين، فوز مرشح حزب "نور وطن" الحاكم، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بنسبة 70.76%.

أثناء مراسم التنصيب
أثناء مراسم التنصيب
الرئيس الكازاخى فى حفل تنصيبه
الرئيس الكازاخى فى حفل تنصيبه
الرئيس الكازاخى يؤدى اليمين الدستورية
الرئيس الكازاخى يؤدى اليمين الدستورية
تنصيب توكاييف رئيسا لكازاخستان
تنصيب توكاييف رئيسا لكازاخستان
توكاييف فى طريقه لحفل تنصيبه رئيسا للبلاد
توكاييف فى طريقه لحفل تنصيبه رئيسا للبلاد
توكاييف يقبل العلم فى حفل تنصيبه
توكاييف يقبل العلم فى حفل تنصيبه
توكاييف يقبل علم بلاده
توكاييف يقبل علم بلاده
توكاييف يلقى كلمة
توكاييف يلقى كلمة
حرس الشرف
حرس الشرف
رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف
رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
ويلقى كلمة
يلقى كلمته

 


كازاخستان

قاسم جومارت توكاييف

الانتخابات الرئاسية الكازاخية

حزب نور وطن

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