صور.. توكاييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

وكالات

أدى الرئيس الكازاخى، قاسم جوومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

كانت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية، قد أعلنت، يوم الإثنين، فوز مرشح حزب "نور وطن" الحاكم، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بنسبة 70.76%.