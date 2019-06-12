صور.. توكاييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

أدى الرئيس الكازاخى، قاسم جوومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى وقت سابق من هذا الأسبوع.
كانت اللجنة المركزية للانتخابات الكازاخية، قد أعلنت، يوم الإثنين، فوز مرشح حزب "نور وطن" الحاكم، قاسم جومارت توكاييف، في الانتخابات الرئاسية المبكرة، بنسبة 70.76%.
أثناء مراسم التنصيب
الرئيس الكازاخى فى حفل تنصيبه
الرئيس الكازاخى يؤدى اليمين الدستورية
تنصيب توكاييف رئيسا لكازاخستان
توكاييف فى طريقه لحفل تنصيبه رئيسا للبلاد
توكاييف يقبل العلم فى حفل تنصيبه
توكاييف يقبل علم بلاده
توكاييف يلقى كلمة
حرس الشرف
رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف
رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف
يلقى كلمته
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة