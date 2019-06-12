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صور .. تعرف على خطة المشروعت الجديدة بالمنيا .. تتصدرها القضاء على العشوائيات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:20 م
صور .. تعرف على خطة المشروعت الجديدة بالمنيا .. تتصدرها القضاء على العشوائيات بدء تطوير مدينة العمال
فريق المحافظات

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تشهد محافظة المنيا، حالة من النشاط على مدار الأيام الماضية، خاصة على مستوى تنفيذ خطة تطوير مشاريع المحافظة تتصدرها القضاء على العشوائيات واستكمال ازالة مباني مدينة العمال تمهيدا لبدء اعمال التطويرلها، والتوجية بربط صرف الحوافز بالإنتاجية بمشروع النقل الجماعي.
 
قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا إن وحدة تطوير المناطق العشوائية بدأت في استكمال أعمال الإزالة لمباني منطقة مدينة العمال بعد إخلاء السكان وتسكين 219 وحدة بالوحدات الموجودة بعمارات روضة محفوظ وصرف قيمة إيجاريه للباقين للتسكين المؤقت خارج المنطقة لحين العودة في العمارات الجديدة .
 
وأضاف أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها، وتقع منطقة التطوير على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.
 
بدء تطوير عمارات مدينة العمال (2)
 
وأوضح المهندس نيازي مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، انه تم تسكين الدفعة الأولى من سكان مدينة العمال بالوحدات الفائضة بعمارات روضة محفوظ، حيث تم تسكين 219 وحدة ، كما أنه تم صرف قيمة إيجارية للباقين للتسكين المؤقت خارجا لمنطقة ،لافتاً إلى أن أعمال التسكين تأتى تمهيداً للبدء في أعمال تطوير مدينة العمال بحي جنوب مدينة المنيا بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

بدء تطوير عمارات مدينة العمال (1)

وفى سياق آخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 321 الف و 399 طن و 991 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الاربعاء 12 يونيه الجاري .

ومن جانبه  اوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا , انه تم توريد 153 الف و 952 طن 955كيلو بالبنك الزراعي , 47 الف 831طن و 56 كيلو بقطاع المطاحن , 107 الف 329 طن 148 كيلو بالقابضة للصوامع , 4 الاف 485 طن 20 كيلو بمصر العليا , 7 الاف 801 طن 812 كيلو بشركه روجينا للمكرونه  .

وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة

وعلى صعيد مختلف عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اجتماعا مع مجلس إدارة مشروع النقل الجماعي، لمناقشة الوضع الحالي للمشروع، والوقوف على خطة التطوير ، وهيكلة الإدارة ، ضمن تطوير عدد من المشاريع التابعة للمحافظة، بحضور محمد عبد الرحيم مدير مشروع النقل الجماعي  ، وأحمد ابراهيم مدير إدارة المركبات ، طالب خلاله بتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع علي المواطنين .

محافظ المنيا خلال اجتماع مشروع النقل الجماعي (1)
 

ووجه المحافظ بتغيير لائحة العمل بالمشروع على العاملين بالمشروع بحيث لا يتم صرف حوافز الإ بعد تحقيق المستهدف وإبلاغ العاملين بربط الحوافز بالإنتاجية والربح ، كما وجه بإعادة النظر في قيمة التعاقدات ما بين الجهات المختلفة ومشروع النقل الجماعي .

وقرر المحافظ عودة الأتوبيسات المعارة إلى بعض المشروعات الأخرى بالمحافظة ، كما وجه بتقييم حالة الأتوبيسات من حيث صلاحيتها للعمل وحاجتها للصيانة ، بالإضافة إلى هيكلة الإدارة وتقدير حاجة الإدارة من السواقين والفنيين .

محافظ المنيا خلال اجتماع مشروع النقل الجماعي (3)
 
كما وجه المحافظ إدارة المتابعة والتفتيش المالى  والإدارى بمتابعة المشروع بصفة دورية ومراقبة خطوط السير لمنع التلاعب والتحرك فى غير خطوط السير ، وعرض تقارير بصفة مستمرة عن المشروع .
محافظ المنيا خلال اجتماع مشروع النقل الجماعي (4)
محافظ المنيا خلال اجتماع مشروع النقل الجماعي 
 
 
 
 

المنيا

الخطة الاستثمارية

تنفيذ مشروعات تطوير

العشوائيات

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