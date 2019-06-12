صور .. تعرف على خطة المشروعت الجديدة بالمنيا .. تتصدرها القضاء على العشوائيات

وفى سياق آخر قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، أن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغت 321 الف و 399 طن و 991 كيلو وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم الاربعاء 12 يونيه الجاري .
ومن جانبه اوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا , انه تم توريد 153 الف و 952 طن 955كيلو بالبنك الزراعي , 47 الف 831طن و 56 كيلو بقطاع المطاحن , 107 الف 329 طن 148 كيلو بالقابضة للصوامع , 4 الاف 485 طن 20 كيلو بمصر العليا , 7 الاف 801 طن 812 كيلو بشركه روجينا للمكرونه .
وأكد على استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح علي مستوي المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحاً أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة
وعلى صعيد مختلف عقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اجتماعا مع مجلس إدارة مشروع النقل الجماعي، لمناقشة الوضع الحالي للمشروع، والوقوف على خطة التطوير ، وهيكلة الإدارة ، ضمن تطوير عدد من المشاريع التابعة للمحافظة، بحضور محمد عبد الرحيم مدير مشروع النقل الجماعي ، وأحمد ابراهيم مدير إدارة المركبات ، طالب خلاله بتطوير مشروع النقل الجماعي والنهوض به لتحقيق المزيد من الأرباح للمحافظة والتي تعود بالنفع علي المواطنين .
ووجه المحافظ بتغيير لائحة العمل بالمشروع على العاملين بالمشروع بحيث لا يتم صرف حوافز الإ بعد تحقيق المستهدف وإبلاغ العاملين بربط الحوافز بالإنتاجية والربح ، كما وجه بإعادة النظر في قيمة التعاقدات ما بين الجهات المختلفة ومشروع النقل الجماعي .
وقرر المحافظ عودة الأتوبيسات المعارة إلى بعض المشروعات الأخرى بالمحافظة ، كما وجه بتقييم حالة الأتوبيسات من حيث صلاحيتها للعمل وحاجتها للصيانة ، بالإضافة إلى هيكلة الإدارة وتقدير حاجة الإدارة من السواقين والفنيين .
محافظ المنيا خلال اجتماع مشروع النقل الجماعي
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