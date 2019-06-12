صور .. تدعيم مستشفى القنايات بالشرقية بـ 7 ماكينات غسيل كلوى

الشرقية - إيمان مهنى

دعمت مديرية الصحة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى القنايات المركزى ، بـ 7 ماكينات جديدة، لتطوير الأداء وتغطية الزيادة العددية للمرضى بالوحدة .

كان الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة ، قد قام بالمرور اليوم، على متابعة الأعمال الجارية بالمستشفى، يرافقه مدير عام الطب العلاجى، ومدير إدارة المستشفيات، ومدير الإدارة الهندسية بالمديرية، والوقوف على الإجراءات النهائية لتركيب وحدة معالجة المياه الخاصة بالوحدة .

وأكد وكيل الوزارة، إنه سيتم التشغيل التجريبى له خلال أيام، وتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل التشغيل وسحب عينات المياه والتأكد من سلامتها لدخول الماكينات الـ7 الخدمة ليصبح الإجمالى 24 ماكينة بالقسمين الجديد والقديم بالمستشفى .

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ وقسم الجراحة والعظام لمتابعة تقديم الخدمة الطبية .



جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى القنايات



جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى القنايات



جولة وكيل صحة الشرقية على مستشفى القنايات