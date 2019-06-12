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صور.. المعارضة فى نيكاراجوا تحتفل بإطلاق سراح 50 معتقلا سياسيا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 ص
صور.. المعارضة فى نيكاراجوا تحتفل بإطلاق سراح 50 معتقلا سياسيا زعيم معارضة نيكاراجوا يوبرانك سوازو
كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

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احتفل معارضون فى شوارع نيكاراجوا، بمناسبة إطلاق سراح 50 شخصًا، وذلك فى إطار خطة لحكومة البلاد للإفراج عن نحو 300 سجين سياسى بحلول 18 يونيو الجارى، وهذه الدفعة من السجناء كانت أعلنت عنها الحكومة فى نهاية شهر مايو الماضى.

واستقبل المتظاهرون المسجونين المفرج عنهم بالاحتفال والهتافات وأعلام نيكاراجوا، حيث كان بين المفرج عنهم زعيم المعارضة يوبرانك سوازو، الذى اعتقل لمشاركته فى مظاهرة ضد حكومة رئيس نيكاراجوا دانييل أورتيجا، والصحفى ميجيل مورا، الذى تم اعتقاله فى ديسمبر 2018 بعد أن اتهمه المدعون العامون المحليون بالتحريض على الكراهية ضد حكومة أورتيجا.

وفى مايو الماضى، أعلنت حكومة نيكاراجوا، عن إطلاق سراح 50 شخصًا، وقالت - فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن جميع هؤلاء الأشخاص كانوا قد احتجزوا لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الأمن والسلام العام وهى المصطلحات التى تستخدمها الحكومة لوصف المتورطين فى الاحتجاجات المناهضة لها والتى اجتاحت البلاد خلال العام الماضى.

اطلاق سراح مسجونين سياسيين فى نيكاراجوا
اطلاق سراح مسجونين سياسيين فى نيكاراجوا

 

صحفى يقبل أمه بعد إطلاق سراحه فى نيكاراجوا
صحفى يقبل أمه بعد إطلاق سراحه فى نيكاراجوا

 

مسجون سياسيى يحتفل بخروج من السجن فى نيكاراجوا
مسجون سياسيى يحتفل بخروج من السجن فى نيكاراجوا

 

وكانت الحكومة قد أصدرت عدة قرارات مماثلة فى الأشهر الأخيرة، إلا أن التحالف المدنى المعارض انسحب من المحادثات مع الحكومة فى وقت سابق من هذا الشهر لأنه لم يتم إطلاق سراح جميع السجناء.

يشار إلى أن الحكومة قد اعتقلت المئات من الأشخاص خلال اشتباكات عنيفة اندلعت لأول مرة فى أبريل 2018 عندما حاول الرئيس دانييل أورتيجا تخفيض الإعانات الاجتماعية، وكانت المعارضة قد وضعت إطلاق سراح السجناء السياسيين شرطا للدخول فى حوار مع الحكومة، وقد تم الاتفاق على قائمة تشمل نحو 300 سجين للإفراج عنهم من قبل حكومة أورتيجا والمعارضة فى وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن نيكاراجوا تعانى من اضطرابات منذ بدء مظاهرات ضد الخطط التى أعلنتها حكومة أورتيجا فى أبريل قبل الماضى للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية، وقد تحولت المظاهرات منذ ذلك الحين إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد دانييل أورتيجا.

مسجون سياسى فى نيكاراجوا يحتفل بإطلاق سراحه
مسجون سياسى فى نيكاراجوا يحتفل بإطلاق سراحه

 

احتفالات وأحضان فى استقبال المجسونين السياسيين فى نيكاراجوا
احتفالات وأحضان فى استقبال المجسونين السياسيين فى نيكاراجوا

 

احتفالات فى نيكاراجوا لإطلاق سراح مساجين سياسيين
احتفالات فى نيكاراجوا لإطلاق سراح مساجين سياسيين

 

هتافات فى شوارع نيكاراجوا بعد إطلاق سراح مساجين
هتافات فى شوارع نيكاراجوا بعد إطلاق سراح مساجين

 

أعلام نيكاراجوا والهتافات فى استقبال مسجونين نيكاراجوا
أعلام نيكاراجوا والهتافات فى استقبال مسجونين نيكاراجوا

 

صحفى يقبل زوجته بعد إطلاق سراحه فى نيكاراجوا
صحفى يقبل زوجته بعد إطلاق سراحه فى نيكاراجوا

 

اطلاق سراح زعيم معارضة نيكاراجوا يوبرانك سوازو
اطلاق سراح زعيم معارضة نيكاراجوا يوبرانك سوازو

 


دانييل اورتيجا

حكومة نيكاراجوا

المعارضة فى نيكاراجوا

مظاهرات فى نيكاراجوا

شرطة نيكاراجوا

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