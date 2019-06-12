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صور .. اغلاق 6 كافتيريات مخالفة بطريق الكورنيش بالإسكندرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:16 ص
صور .. اغلاق 6 كافتيريات مخالفة بطريق الكورنيش بالإسكندرية جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير

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شن حى المنتزه اول، حملة ازالة مكبرة لاشغالات الطريق، تسببت فى غلق 6 كافيتريات مخالفة بطريق الكورنيش، والتحفظ على جميع الاشغالات .
 
جاء ذلك، وفقا لتعليمات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول، بإستمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط والتصدى لظاهرة المخالفات بنطاق الحى، وبتواجد مدير ادارة أشغال الطريق والاعلانات، ويرافقه كلا من رئيس مباحث المنتزه اول، مباحث المصنفات ، شرطة مرافق المنتزه اول ، معاونى أشغال الطريق، وحدة الإزالة ، مسئول الغلق بإدارة رخص المحلات بالحى.
 
من جهه اخرى، قامت إدارة عمليات الكهرباء بحي ثان المنتزه، تحت إشراف العميد خالد كشك رئيس الحي، برفع عامود إنارة أمام مزلقان البحرية يعيق خط سير الكوبري العلوي، كما تم صيانة و إنارة كشاف كهربائي أمام المزلقان، كما تم صيانة عدد 15 عامود إنارة بشارع 30 عرامة، بدءا من مدرسة عرامة حتي أرض الأوقاف الرصيف البحري، بالإضافة إلى تركيب 50 م سلك ( 4×16) وتم فردهم 100م (2×16).
 
جاءت الأعمال، تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، للتيسير على المواطنين، و إنارة كافة الشوارع الرئيسية والفرعية وإتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة مرفق الكهرباء.
 
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة 

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة 

 


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