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شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع الجيزة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:11 ص
شرطة المرافق تواصل حملات إزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع الجيزة حملة إزالة الإشغالات-أرشيفية
كتب: بهجت أبو ضيف

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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية لإزالة الإشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط للميادين والشوارع بمدينة 6 أكتوبر. 
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 87 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالمقاهي العشوائية، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين. 
 
كما أسفرت الحملة عن تحرير 150 مخالفة مرورية متنوعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
 
وواصل ضباط شرطة المرافق بالجيزة شن الحملات بشارع عثمان محرم بالطالبية، والعمرانية، والعياط، وجنوب الجيزة، والدقي، والهرم، والعجوزة، مما أسفر عن إزالة ورفع 1593 مخالفة تعدي وإشغال طريق.
 
 

شرطة المرافق

إزالة الإشغالات

أمن الجيزة

حملة امنية

الباعة الجائلين

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