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شاهد.. رئيس وزراء اليابان يصل إيران لأول مرة منذ 40 عاما

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:42 م
شاهد.. رئيس وزراء اليابان يصل إيران لأول مرة منذ 40 عاما شينزو آبى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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وصل منذ قليل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، إلى إيران فى زيارة تعد الأولى من نوعها بين البلدين منذ 40 عاما، وتأتى بهدف لعب دور الوسيط، وتخفيف التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران.

 

ومن المقرر أن يبحث آبي مع القادة الإيرانيين، وخلال الزيارة التى سوف تستغرق يومين، سيلتقى المرشد الإيرانى آية الله على خامنئى والرئيس حسن روحانى لبحث التوتر بين طهران وواشنطن.

 

 

وقبيل وصوله قال مسؤولون إيرانيون إن طهران ستطلب من اليابان التوسط بين طهران وواشنطن لتخفيف العقوبات النفطية المفروضة من الولايات المتحدة.

 

وتأتي زيارته مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة مما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

 

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز "بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الجاري بين إيران وأمريكا، كبادرة حسن نية، يجب على أمريكا إما رفع العقوبات النفطية غير العادلة أو تمديد الإعفاءات أو تعليقها (العقوبات)". وقال مسؤول آخر "السيد آبي يمكن أن يكون وسيطا مهما لتيسير ذلك". ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي.

 

 


ايران

شينزو ابي

اليابان

الولايات المتحدة

وساطة

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