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شاهد.. الملك سلمان يسأل ولى عهد السعودية بأى سن اشتغلت.. وكيف رد الأخير

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:29 ص
شاهد.. الملك سلمان يسأل ولى عهد السعودية بأى سن اشتغلت.. وكيف رد الأخير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وكالات الأنباء

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، حديثا للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن العمل وأهميته وكيف أن بعض الأشخاص بدأوا من الصفر كيف أن منهم من بات وزيرا، ملقيا الضوء على نسبة العمالة الأجنبية التى يمكن أن توفرها المملكة إذا عمل كل الشباب والشابات.

 

وفى الفيديو وجه العاهل السعودى سؤاله لولي العهد، الأمير محمد، قائلا: "أنت يا محمد فى أى مرتبة بدأت"، ليجيب ولى العهد: "في السادسة الله يسلمك"، ليضيف الملك سلمان: "واخوانك اللى قبلك نفس الشيء؟" ليجيب الأمير محمد: "كلهم السادسة الله يحفظك".

 


السعودية

الملك سلمان

الشباب

العمل

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