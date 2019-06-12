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زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 ص
زيادة طرح منتجات الأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية أسماك - صورة أرشيفيه
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة المصرية لتسويق الأسماك، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن زيادة طرح منتجات الأسماك المجمدة والطازجة بمنافذ الشركة بمحافظى القاهرة والجيزة نتيجة زيادة إقبال المواطنين على شراء هذه المنتجات.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، بتوفير كافة المنتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لشركات المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

المجمعات الاستهلاكية

الاسماك الطازجة والمجمدة

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