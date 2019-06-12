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روحانى: إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووى ولن تبدأ حربا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:11 م
روحانى: إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووى ولن تبدأ حربا روحانى ورئيس الوزراء اليابانى
رويترز

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 قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إنه بحث مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يزور إيران العلاقات الاقتصادية والتزام طهران بالاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع القوى العالمية.

وأضاف روحاني في مؤتمر صحفي مشترك مع آبي "ستظل إيران ملتزمة بالاتفاق المهم لأمن المنطقة والعالم. طهران وطوكيو تعارضان الأسلحة النووية...إيران لن تبدأ حربا أبدا لكنها سترد ردا مدمرا على أي عدوان".

وآبي هو أول زعيم ياباني يزور إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979، ووصل إلى طهران في ظل التوتر المتزايد بين إيران والولايات المتحدة الذي أثار مخاوف من اندلاع صراع عسكري جديد في الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال رئيس وزراء اليابان " لا بد أن تلعب إيران دورا بناء في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ، ولا بد من وقف الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط مهما كان الثمن"

 


اليابان

ايران

الشرق الاوسط

شينزو آبي

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