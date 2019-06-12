رئيس وزراء العراق يبحث مع وزير خارجية عمان نزع فتيل الأزمة بين واشنطن وطهران

كتب : أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، مساء اليوم الأربعاء، وزير الخارجية العمانى يوسف بن علوى، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول، إضافة إلى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعرب رئيس وزراء العراق عن ترحيبه بالوزير العمانى وبتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح السفارة العمانية فى بغداد الذى سيسهم فى زيادة التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء العراقى على الدور العمانى فى المنطقة الذى يتكامل ويتطابق مع دور العراق وتوسيع علاقاته مع محيطه العربى والإقليمى ودعم جهود الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة وإيران وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية بعثت رسائل ووفودا إلى مختلف الدول الصديقة وتواصل جهودها فى هذا الاتجاه.

من جهته قال وزير الخارجية العمانى أن للعراق مكانة خاصة لدى عمان حكومةً وشعبا وننظر لمواقف العراق والدور الايجابى والمتوازن للحكومة العراقية باحترام وتقدير، معربا عن ارتياحه لزيارة العراق وبالرغبة المشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون، وما يحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان فى إبعاد التوتر عن المنطقة وإيجاد مناخات للتهدئة والاستقرار فى المنطقة.