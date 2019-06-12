رئيس هيئة الرقابة الإدارية: الفساد العدو الأكبر وخسائره بمليارات الدولارات

كتب سمير حسنى - إبراهيم قاسم

قال شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن شعوب بعض دول القارة الأفريقية عانت كثيرًا من ضياع مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل وبات الفساد هو العدو الأكبر والذى تقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويًا، بما يمثل تحديًا هائلا أمام جهود التنمية والاستقرار فى القارة.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى كلمته بالمنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس السيسى، أن محاربة الفساد واحدة من القضايا التى توافقت عليها دول القارة الأفريقية كأحد أهم أولويات الأجندة التى اعتمدها الاتحاد الأفريقى كخطة عمل للقارة حتى عام 2063، مشددا على أن الفساد فى العديد من الدول الافريقية يمثل عقبة أمام حركة التقدم الاقتصادى، ولا سبيل إلا تجاوز هذه العقبة بإرادة قوية وجهود إصلاحية حقيقية.