رئيس جامعة الزقازيق: ظهور نتائج امتحانات 9 كليات حتى الآن

كشف الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن امتحانات نهاية العام مرت بشكل جيد بمختلف الكليات، معلنا أن نتائج الامتحانات تظهر تباعا عقب الانتهاء من تصحيح المواد مباشرة.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن ظهرت نتائج 9 كليات من إجمالى 22 كلية جرت بها الامتحانات، إذ يبلغ عدد كليات الجامعة 22 كلية.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أنه من المقرر أن تنتهى أعمال الامتحانات يوم 20 يونيو الجارى، معلنا أن آخر موعد لإعلان نتائج الامتحانات آخر الشهر الجارى.