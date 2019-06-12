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رئيس جامعة الزقازيق: ظهور نتائج امتحانات 9 كليات حتى الآن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:03 ص
رئيس جامعة الزقازيق: ظهور نتائج امتحانات 9 كليات حتى الآن جامعة الزقازيق - أرشيفية
وائل ربيعى

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كشف الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن امتحانات نهاية العام مرت بشكل جيد بمختلف الكليات، معلنا أن نتائج الامتحانات تظهر تباعا عقب الانتهاء من تصحيح المواد مباشرة.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن ظهرت نتائج 9 كليات من إجمالى 22 كلية جرت بها الامتحانات، إذ يبلغ عدد كليات الجامعة 22 كلية.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أنه من المقرر أن تنتهى أعمال الامتحانات يوم 20 يونيو الجارى، معلنا أن آخر موعد لإعلان نتائج الامتحانات آخر الشهر الجارى.

 

 


جامعة الزقازيق

امتحانات نهاية العام

تصحيح الامتحانات

نتائج الامتحانات

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