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رئيس المفوضية الأوروبية يأسف لعدم إبرام اتفاق بشأن القضية القبرصية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:56 م
رئيس المفوضية الأوروبية يأسف لعدم إبرام اتفاق بشأن القضية القبرصية رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
أ ش أ

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أعرب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن أسفه لعدم إبرام اتفاق بشأن القضية القبرصية، خلال فترة رئاسته للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى.
وقال يونكر - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية اليوم الأربعاء - إنه يأسف لعدم إبرام هذا الاتفاق بين جمهورية قبرص والطائفة القبرصية التركية حتى الآن.
وأوضح أيضا أنه لن يتم إعادة التفاوض حول الاتفاق الخاص باتفاقية الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ، وذكر أن لديه انطباعا بأن الاهتمام الرئيسي في الأوساط المدنية البريطانية منذ أشهر كان استبدال تيريزا ماي رئيسة الوزراء وليس كيفية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وتابع: "على أي حال، فإن الاتفاق لايزال موجودا.. وقد وقعنا اتفاقية الانسحاب مع ماي وهي ليست معاهدة بين ماي ويونكر ولكنها اتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن يحترمها رئيس الوزراء البريطاني القادم، أنا واضح، لن يكون هناك أي مفاوضات بشأن محتوى اتفاقية الانسحاب".
وفيما يتعلق بعلاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يونكر أن لديه علاقة شخصية جيدة معه، وقال: "علينا ألا نرد على تصرفاته بتعليقات مزعجة من الجانب الأوروبي".


المفوضية الأوروبية

جان كلود يونكر

القضية القبرصية

الاتحاد الأوروبى

أخبار العالم

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