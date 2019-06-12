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رئيس اتحاد الصحفيين العرب: نفتخر بالدعم المصرى الدائم للاتحاد لنجاح عمله

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:26 م
رئيس اتحاد الصحفيين العرب: نفتخر بالدعم المصرى الدائم للاتحاد لنجاح عمله رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامى
تونس (أ ش أ)

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قال رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامى، إن هناك شراكة قوية مع الاتحاد الدولي للصحفيين من أجل ترسيخ مفاهيم الحريات والديمقراطية.

وأعرب اللامى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين الذي تستضيفه تونس - عن فخره بأن مقر اتحاد الصحفيين العرب فى مصر، موجهًا شكره للصحافة المصرية ونقابة الصحفيين المصرية والشعب المصري على الدعم الدائم للاتحاد من أجل نجاح عمله.


وقال "إن المنطقة العربية مرت بظروف صعبة في ظل وجود التنظيمات الإرهابية وداعش على وجه الخصوص، لذلك كان للصحفيين دور بارز في نقل الانتصارات التي تتحقق على هذا التنظيم الإرهابي، لذلك ندعو الحكومات العربية وحكومات الدول الأخرى أن لا تتعامل مع الصحفيين كعدو وتحاول قمعه".
وتابع قائلًا: "نحن ندعو الحكومات العربية من خلال مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين أن يتعاملوا مع حرية الصحافة بنظرة واقعية، واعتبار الصحفي بأنه الأقدر على بناء جسور الديمقراطية ومفاهيم الحرية، فضلًا عن المساهمة في التنمية الحقيقية لكل بلد".


وحول مستقبل الصحافة العربية في ظل التحولات التي شهدتها ما بعد الثورات، قال اللامي: "إننا نحرص دائمًا على ضرورة تهيئة مناخ ملائم للعمل الصحفي، حيث أن قوة النقابات الصحفية والصحفيين سوف تمنع الحكومات من أن تعيد الديكتاتورية وأن تعيدنا إلى الوراء، حيث أن الصحافة العربية ليست بالهينة.. وسنعمل على ترسيخ الديمقراطية ومقاومة كل من يريد تكميم الأفواه".


وأعرب رئيس اتحاد الصحفيين العرب عن تفاؤله بمستقبل الصحافة العربية لأن شجاعة الصحفيين في المنطقة العربية كان لها دور في إسقاط أنظمة ونقل الحقيقة وملاحقة الفاسدين.


وفيما يتعلق بالانتخابات التي ستجرى غدا الخميس، لاختيار رئيس جديد للاتحاد الدولي للصحفيين واللجنة التنفيذية، أشار اللامي إلى تدعيم الاتحاد للصحفيين العرب المرشحين، حتى يكون هناك منهم أول عربي وأفريقي يشغل هذا المنصب

 


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