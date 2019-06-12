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خلال ساعات .. استكمال فض الأحراز فى محاكمة 16 متهما بـتنظيم جبهة النصرة الإرهابى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:59 ص
خلال ساعات .. استكمال فض الأحراز فى محاكمة 16 متهما بـتنظيم جبهة النصرة الإرهابى المتهمين داخل قفص الاتهام_ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، الأحراز فى ثالث جلسات  محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة ".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

 

 

 


محاكمة المتهمين بجبهة النصرة

جبهة النصرة

المستشار محمد سعيد الشربينى

احراز جبهة النصرة

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