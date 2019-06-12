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خالد حنفى: تنسيق وتعاون عربى للتوجه للاقتصاد الأخضر للمحافظة على البيئة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:17 ص
خالد حنفى: تنسيق وتعاون عربى للتوجه للاقتصاد الأخضر للمحافظة على البيئة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية
كتب إسلام سعيد

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أكد الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية عقب مشاركته في مؤتمر العمل الدولي بدورته الـ(108) وفي الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية الذي عقد في مقر منظمة العمل الدولية بجنيف أن هناك تنسيقا وتعاونا عربيا للتوجه للاقتصاد الأخضر وهو إنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي وأيضا التوجه للاقتصاد الأزرق وقطاعاته المختلفة وذلك عن طريق استغلال الموارد الطبيعية في المحيطات والبحار بكفاءة والمحافظة على البيئة المحيطة.
 
وقال إن من أهداف الاجتماع أيضا إيجاد توافق ورؤية عربية مشتركة حول الموضوعات التي تدخل ضمن اهتمامات وأولويات المنطقة العربية واحتياجاتها التنموية في المرحلة القادمة من بينها أهميّة التوسّع في استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية ودعم المطالب الفلسطينية ولا سيّما متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و 1980 بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارساتها التعسفية والعنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية وكذلك أثار الاستيطان على أوضاع أصحاب الأعمال والعمّال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى إضافة إلى متابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي العربية المحتلة والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية  
 
وأشار إلي أن الاجتماع يأتي في سياق سعي منظمة العمل العربية المتواصل لدعم التنسيق والتعاون في ما بين الوفود العربية ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة وهم الحكومات وأصحاب أعمال والعمّال في إطار تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030 وأهدافها الـ17 وغاياتها الـ 169 حول التنمية المستدامة، والنهج الذي تتبعه المنظمة في السنوات الأخيرة من الاعتماد على التوثيق الالكتروني والبعد عن الأساليب التقليدية.
 
 
 

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الغرفة التجارية العربية

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خالد حنفي

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