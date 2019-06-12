حريق يلتهم محتويات شقة فى المحلة وإصابة صاحبها بحروق

الغربية – مصطفى عادل

شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب حريق فى شقة بالطابق الأول، وألتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وأصيب صاحب الشقة بحروق نتيجة للحادث، وتم نقله لمسستشفى المحلة العام لتلقى العلاج.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة، بنشوب حريق فى شقة بالطابق الأرضي بمنطقة السبع بنات، انتقلت سيارتي مطافي وسيارة اسعاف، والتهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، وتم اخماد الحريق، وتبين إصابة صاحب الشقة بحروق، وتم نقله لمستشفى المحلة العام لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.