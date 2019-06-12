حبس 5 أشخاص لإتهامهم بقتل سائق "التوك توك" وسرقته في قنا

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطاراً يفيد مصرع محمد ياسر الصادق 28 سنة، مقيم بقرية الزرايب التابعة لدائرة مركز أبو تشت إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليه أثناء محاولتهم سرقة توك توك ملك القتيل.



وكشف تحريات اللواء محمود حسن مدير المباحث أن مرتكبى الحادث كلا من هانى. م. ش، و عبد النبى.ن. غ، ومحمود. م. ص، ومحمد. ا. ش، و عمر. ش. ه حيث شاهدهم المجنى عليه أثناء محاولتهم سرقة التوك توك امام منزله فقاموا بإطلاق النار من بندقيه آلى وتم ضبطهم والسلاح المستخدم فى الواقعة والتوك توك المسروق.

