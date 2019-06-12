حبس متهمين بحيازة المواد المخدرة بالسلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس متهمين بحيازة المواد المخدرة، قبل ترويجها بمنطقة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة لتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغاً يفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة، وبيعها على شباب المنطقة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، الخاصة بعدد من المناطق التى يتردد عليها المتهمين لبيع المواد المخدرة.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين وبحوزتهما " 14 كيس استروكس، 11 قطعة حشيش، 2 هاتف محمول لتسهيل الإتصال بعملائهم" ، وبسؤالهم أنكروا ترويجهم للمواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات .