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جهاز دمياط الجديدة: 194 عمارة سكنية باجمالى 4656 وحدة سكنية جاهزة للتسليم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:00 ص
جهاز دمياط الجديدة: 194 عمارة سكنية باجمالى 4656 وحدة سكنية جاهزة للتسليم مدينة دمياط الجديدة
دمياط عبده عبد البارى

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قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن باقى المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مشروع دار مصر جاهز للإفتتاح وللتسليم، مؤكدا أن هناك 194 عمارة سكنية باجمالى 4656 وحدة سكنية جاهزة للإفتتاح والتسليم.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، فى تصريحات لليوم السابع، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بدأ من 19 مايو الماضى وحتى 20 من الشهر الجارى في تسليم 384 وحدة (16 عمارة)، أرقام (163 – 164 – 165 – 166 – 149 – 150 – 147 – 148 – 161 – 162 – 167 – 168)، بالمرحلة الثانية، وعمارات أرقام (60 – 63 – 64 – 38)، بالمرحلة الأولى، بموقع 2، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط.

وأوضح رجب، أن الجهاز أعد برنامجا زمنيا لتسليم الوحدات، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط الجديدة)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام و أسلوب استلام الوحدة السكنية

وأشار إلى أنه يجب على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة، صورة إيصال سداد آخر قسط.


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