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الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:22 م
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تحرير 970 مخالفة مرورية وتنفيذ 1014 حكما بالفيوم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:06 م
تحرير 970 مخالفة مرورية وتنفيذ 1014 حكما بالفيوم مخالفات مرورية - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 970 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1014 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، و77 قضية تموينية متنوعة، و3 قضايا اتجار بالمخدرات، وقضيتين أسلحة بيضاء، و8 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و74 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 314 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

 

 


الفيوم

مديريةامن الفيوم

الحملات الامنية بالفيوم

الحملات المرورية بالفيوم

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