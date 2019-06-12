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تحرير 434 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:02 م
تحرير 434 مخالفة مرورية وتحصيل 8 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح مخالفة مرورية
مطروح _ حسن مشالي

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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح،بمشاركة عددمن قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 434 مخالفة مرورية وتحصيل 8 ألف جنيه غرامات فورية.

وقال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفي، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 65 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.

 

 


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