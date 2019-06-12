بوريس جونسون: لا أسعى إلى "بريكست" بدون صفقة

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قال بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى السابق والمرشح لخلافة تيريزا ماى فى رئاسة الحكومة إنه لا يسعى إلى الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة "لكن مع ذلك لابد من الاستعداد بجدية لهذا الاحتمال".

وأضاف جونسون فى كلمة ألقاها اليوم الأربعاء بمناسبة إطلاق حملته لقيادة حزب المحافظين أن المملكة المتحدة يجب أن تصل إلى ما هو أفضل من اتفاقية الانسحاب الحالية، والتي تم رفضها ثلاث مرات في مجلس العموم البريطانى.

وتابع قائلًا -حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية- "التأخير يعنى الهزيمة لذا يتعين على المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر"، مستبعدًا إمكانية الخروج دون اتفاق، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد لكافة الخيارات بدافع الإحساس بالمسئولية.

ويتنافس 10 مرشحين على خلافة تيريزا ماى فى رئاسة حزب المحافظين الحاكم ورئاسة الوزراء، ويعد جونسون المرشح الأوفر حظًا حيث يحظى بتأييد عدد كبير من نواب حزب المحافظين.