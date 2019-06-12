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انطلاق النسخة العاشرة من مؤتمر "عرب نت" فى لبنان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:06 م
انطلاق النسخة العاشرة من مؤتمر "عرب نت" فى لبنان حاسب الى - صورة أرشيفية
كتبت هبة السيد

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انطلقت اليوم فعاليات النسخة العاشرة من مؤتمر عرب نت بيروت وتستمر حتى غدا الخميس، احتفالًا بمرور عشرة أعوام منذ أن بدأ رحلته لتمهيد الطريق للأعمال الرقمية وريادة الأعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويُعد المؤتمر احتفالًا بالابتكار، ويجمع أكثر من 3000 مشارك من المديرين التنفيذيين للشركات والقادة الحكوميين والمتحدثين المشهورين ورواد الأعمال العالميين لمناقشة أحدث الموضوعات فى مجال التكنولوجيا، كما يهدف إلى ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة بمصادر التمويل وبرامج الاحتضان.

 

 

 


عرب نت

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وزارة الاتصالات

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