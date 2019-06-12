انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات أولية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض معدل المواليد خلال عام 2018، مقارنة بالعام السابق له، حيث بلغ المعدل 24.5 مولود لكل ألف من السكان العام الماضى، مقابل 26.5 فى الألف عام 2017.

وأوضحت البيانات الإحصائية، والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن معدل الزيادة الطبيعية لعام 2018، بلغ 18.7 لكل ألف من السكان، وذلك بعد أن بلغ معدل الوفيات 5.8 فى الألف، حيث يشير معدل الزيادة الطبيعية إلى الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات.

يشار إلى أن جهاز الإحصاء، كان قد أعلن مؤخراً فى دراسة له حول "إسقاطات السكان المستقبلية بحلول عام "2052، أن معدل المواليد فى مصر، سيشهد انخفاضا تدريجيا من 26.5 مولود لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 13.4 فى الألف عام 2052.

كما أشارت الدراسة إلى أن معدلات النمو السكانى فى مصر، ستشهد أيضاً انخفاضا تدريجيا من 1.99% خلال الفترة 2017-2022 إلى 0.85 % خلال الفترة 2047 – 2052، فى حين سيرتفع معدل الوفاة من 4.6 فى الألف خلال عام 2017 إلى 5.7 فى الألف عام 2052.

وأوضحت الدراسة انه فى ظل الانخفاض المتوقع فى معدلات المواليد والوفاة، سينخفض معدل الزيادة الطبيعية، والذى سجل 21.9 فى الألف عام 2017، متراجعاً إلى 7.7 فى الألف عام 2052.