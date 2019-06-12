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انخفاض مبيعات السيارات في الصين 16.4% في مايو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:12 م
انخفاض مبيعات السيارات في الصين 16.4% في مايو سيارات - أ{شيفية
رويترز

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قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين اليوم الأربعاء إن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 16.4% في مايو، مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، وهو ما يمثل تراجعا للشهر الحادي عشر على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات أن المبيعات تراجعت إلى 1.91 مليون سيارة عقب انخفاض نسبته 14.6% في أبريل نيسان و5.2%  في مارس وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد إن مبيعات فئة السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة، واصلت الارتفاع في مايو بنسبة 1.8% إلى 104 آلاف سيارة،  وفي العام الماضي، وعلى الرغم من انكماش المبيعات في السوق بصفة عامة، قفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62%.

وفي مايو، أعلنت معظم شركات صناعة السيارات انخفاضا في المبيعات بالصين، باستثناء تويوتا موتور وهوندا موتور اللتين سجلتا نموا في خانة العشرات.

 

 


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مبيعات

السيارات

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