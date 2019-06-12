اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من النسخة المطبوعة عددا من التغطيات الهامة على رأسها مشاركة الرئيس السيسى بالمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد تحت عنوان"مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد.. السيسى فى افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد: الموارد المفقودة فى القارة بسبب الفساد وراء تراجع المقومات الاقتصادية والاجتماعية.. ومصر قطعت شوطاً كبيراً فى مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة".

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