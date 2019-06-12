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النقض تقبل طعن 3 متهمين بأحداث "حدائق حلوان" وتقضى ببراءتهم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:29 م
النقض تقبل طعن 3 متهمين بأحداث "حدائق حلوان" وتقضى ببراءتهم محكمة النقض - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة النقض قبول طعن 3 متهمين على حكم سجنهم 7 سنوات، فى اتهامهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان، خلال شهر مارس من العام 2015، وقضت ببراءتهم مما نسب إليهم.

وجاءت أسماء الصادر بحقهم حكما بالبراءة هم محمد عبد الوهاب رزق، راضى محمد عبد المولى، وعمرو بدرى سعيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قد قضت فى وقت سابق بالسجن 7 سنوات للمتهمين وآخرين هاربين فى اتهامهم بإحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

أسندت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى تظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

 

 

 

 


احراق سيارة شرطة

حيازه اسلحه

عنف حدائفق حلوان

محكمة النقض

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