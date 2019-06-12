"النقض" تؤيد إعدام المتهمين بحرق ملهى العجوزة الليلى

كتبت هدى أبو بكر

أيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام على 4 متهمين فى قضية "حرق ملهى ليلى" بالعجوزة.

والمتهمون الأربعة المتورطون فى الحادث، هم كل من محمد عبد الرحمن تركى، وشهرته "المجنون"، ومحمد جمال محمد أبو اليزيد، وشهرته "ميكى"، ومحمد عماد محمد على، وشهرته "حماصة"، وأخيراً محمود سعدى على أحمد.

تعود تفاصيل الواقعة عندما ترجل 4 شباب من دراجتين بخاريتين، واقتربوا نحو "ملهى ليلى" بمنطقة العجوزة، ثم ألقوا زجاجتين مولوتوف على واجهته، وعادوا مسرعين إلى الدراجات البخارية، وانطلقوا فارين، كما أطلقوا عيار نارى من فرد خرطوش، حتى اشتعلت النيران بمدخل الملهى بالكامل وحالت دون هروب العاملين به والنجاة بأنفسهم، و تصاعدت أبخرة الدخان بالداخل، ومع ضعف التهوية بالمكان وانغلاقه التام، انتشر غاز أول أكسيد الكربون، ليحصد أراوح 17 عاملاً بالملهى، توفوا نتيجة استنشاقه فماتوا بإسفكسيا الخنق.