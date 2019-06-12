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المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى يعلن 11 يوليو يوما لـ"مكافحة الفساد"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:09 م
المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى يعلن 11 يوليو يوما لـ"مكافحة الفساد" منتدى مكافحة الفساد
(أ ش أ)

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دعا عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد أمل عمار الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول بمكافحة الفساد، إلى الاحتفال بيوم "مكافحة الفساد" والذى يوافق 11 يوليو .

وأوضحت عمار - خلال كلمتها في افتتاح منتدى مكافحة الفساد - أن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوى لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة .

كما هنأت عمار، مصر لعقدها هذا المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن المجلس يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التى تنبثق عن هذا المنتدى .

 


منتدى مكافحه الفساد

مكافحه الفساد

شرم الشيخ

الاتحاد الافريقى

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