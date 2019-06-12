المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى يعلن 11 يوليو يوما لـ"مكافحة الفساد"

(أ ش أ)

دعا عضو المجلس الاستشارى للاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد أمل عمار الدول المشاركة فى المنتدى الأفريقى الأول بمكافحة الفساد، إلى الاحتفال بيوم "مكافحة الفساد" والذى يوافق 11 يوليو .

وأوضحت عمار - خلال كلمتها في افتتاح منتدى مكافحة الفساد - أن الاحتفال هذا العام سيحمل نفس عنوان الحوار السنوى لمكافحة الفساد وهو الموقف الأفريقي المشترك لاستعادة الأموال المنهوبة .

كما هنأت عمار، مصر لعقدها هذا المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، لافتة إلى أن المجلس يهتم بتيسير تنفيذ التوصيات التى تنبثق عن هذا المنتدى .