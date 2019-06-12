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القبض على 35 تاجر حشيش وأقراص مخدرة بالجيزة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:37 ص
القبض على 35 تاجر حشيش وأقراص مخدرة بالجيزة مخدر الحشيش_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، بأنحاء المحافظة.

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية،  عن القبض على 35 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

وبلغ حجم المضبوطات 1800 جرام حشيش، و1063

قرص مخدر، و 90 جرام استروكس، و190 جرام هيروين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.

 


حملة أمنية

مواد مخدرة

مخدر الحشيش

أمن الجيزة

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن عبد المحسن

ممكن إعدام لو سمجحتم ؟؟

نفسي تطبقوا عقوبة الإعدام العلني لتجار المخدرات للقضاء على هذة الظاهرة القذرة ف المجتمع الصين قضت على تجار المدرات بالإعدام 

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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