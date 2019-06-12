القبض على 35 تاجر حشيش وأقراص مخدرة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المواد المخدرة، بأنحاء المحافظة.

وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية، عن القبض على 35 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة.

وبلغ حجم المضبوطات 1800 جرام حشيش، و1063

قرص مخدر، و 90 جرام استروكس، و190 جرام هيروين.

وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وترويجها على عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.